النصر بدون أي هزيمة أمام الفيصلي في تاريخ دوري المحترفين السعودي
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واصل النصر صحوته، وحقق انتصارًا كبيرًا على نظيره أبها بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعبت لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويأمل في مواصلة الانتصارات عند مواجهة الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام المباراة ..
موعد مباراة النصر اليوم ضد الفيصلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
- لم يخسر النصر في أي من المباريات الـ18 التي لعبها أمام الفيصلي في دوري المحترفين السعودي (ف 9 ت 9) – لم يخض مباريات أكثر أمام فريق دون خسارة واحدة على الأقل في المنافسة.
- تعادل النصر والفيصلي أمام بعضهما بعضاً أكثر من تعادلهما أمام أي فريق آخر في دوري المحترفين السعودي (9 مرات).
- فاز النصر في 3 مباريات متتالية لأول مرة له هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي – آخر مرة حقق سلسلة أطول ضمن موسم واحد كانت بين فبراير وأبريل الماضيين (8 انتصارات متتالية).
- شهدت مباريات النصر تسجيل أقل عدد من الأهداف هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (13 – سجل 11، تلقى 2)، رغم أنه سجل هدفين أو أكثر في كل من آخر 3 مباريات.
- فاز النصر في كل من آخر 6 مباريات لعبها خلال أيام الأربعاء في دوري المحترفين السعودي، وقد تجنب الخسارة في كل من آخر 19 مباراة من هذا النوع (ف 12 ت 7).
- حصد الفيصلي 17 نقطة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (ف 5 ت 2 خ 1)، أكثر من التي حصدها بعد أول 8 مباريات من أي موسم سابق له في المنافسة.
- فاز الفيصلي في كل من آخر 3 مباريات لعبها خلال أيام الأربعاء في دوري المحترفين السعودي، أطول سلسلة له من هذا النوع في المنافسة – كان قد فشل في الفوز في 6 مباريات سابقة في هذا اليوم (ت 3 خ 3).
- سجل الفيصلي 91% من أهدافه هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي خلال الأشواط الثانية (10\11)، أعلى نسبة بين الفرق.
- نور الدين مرابط (النصر) ثالث لاعب هذا الموسم يساهم في إحراز 3 أهداف في مباراة واحدة في دوري المحترفين السعودي (سجل 1 صنع 2 أمام أبها) – 46% من صناعاته سجلها عبد الرزاق حمدا الله (6\13).
- يقترب لويس جوستافو "لوزينيو" من تسجيل هدفه رقم 30 في دوري المحترفين السعودي (27 حالياً) – إنه هداف الفيصلي التاريخي في المنافسة بفارق 9 أهداف عن أقرب منافس (بدر الخراشي 19 هدفاً).