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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
أحمد فرهود

"موقف النصر القانوني صحيح 100% ولكن!".. مفاجأة جديدة في أزمة تأجيل مباراة الوصل آسيويًا

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ماذا حدث؟!..

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كشف الصحفي الرياضي بدر بالعبيد عن الموقف القانوني لعملاق الرياض النصر؛ وذلك في أعقاب تأجيل مباراته ضد نادي الوصل الإماراتي، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

الوصل لم يحضر إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة النصر في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ ليعلن الاتحاد القاري للعبة تأجيل المباراة إلى موعد آخر، بشكل رسمي.

هذا الأمر أغضب الإدارة النصراوية؛ التي أكدت أنها ستصعّد القضية إلى أعلى مستوى؛ لأن عدم حضور الوصل للمملكة، يُعد انسحابًا من وجهة نظرها.

* موقف النصر صحيح.. ولكن!

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وفي هذا السياق.. أكد بالعبيد، في تصريحات مع برنامج "جولة مرتدة"، أن موقف النصر القانوني قوي للغاية وصحيح 100%؛ من أجل اعتبار الوصل منسحبًا، من هذه المباراة القارية.

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الوصل

الوصل

وأشار بالعبيد إلى أن قوة النصر القانونية، في قضيته ضد الوصل؛ مستمدة من الآتي:

- أولًا: تهيئة جميع الترتيبات اللوجستية لإقامة المباراة في موعدها.

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- ثانيًا: تسليم الملعب إلى الاتحاد الآسيوي قبل المباراة.

- ثالثًا: استقبال الطاقم التحكيمي ومراقبي المباراة بشكلٍ طبيعي.

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إلا أن بالعبيد؛ أضاف قائلًا: "لكننا لا نعلم ماذا قدم الوصل في مستنداته إلى الاتحاد الآسيوي.. بالتأكيد له مسبباته التي اعتمد عليها، من أجل عدم الحضور إلى المملكة".

وشدد بالعبيد على أن الاتحاد الآسيوي يرفض تأجيل مبارياته، حتى لا يؤثر ذلك على "الروزنامة"، مثلما فعل عندما رفض طلب عملاق الرياض الهلال؛ ولكن هناك أمورًا تقديرية متروكة لـ"الأمانة العامة"، من أجل اتخاذ مثل هذه القرارات.

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وفجّر بالعبيد مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أن الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي تمتلك صلاحيات تقديرية واسعة في تعديل مواعيد المباريات، إذ لا يشترط أن يكون قرار التأجيل مرتبطًا بحالة قوة قاهرة أو بند مذكور في اللوائح.

أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.

ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.

وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.

كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.

لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.

أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.

بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.

لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.

وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".