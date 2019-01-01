كارينيو: عودتي للنصر مشروطة والوقت غير مناسب لتدريب السعودية

المدرب الأوروجوياني تمت إقالته من العالمي بعد تسع مباريات فقط

وضع الأوروجوياني دانيال كارينيو؛ المدير الفني للوحدة السعودي، عدة شروط لقبول العمل مجددًا بالنصر، وإن كان يؤكد أن تركيزه خلال الفترة الحالية مع فرسان مكة.

الأوروجوياني كان قد قاد العالمي في إبريل عام 2018 ولمدة ثمانية أشهر فقط، خاض خلالها تسع مباريات، حقق الفوز في سبع، وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

وتمت إقالة كارينيو من تدريب النادي العاصمي عقب تلقي الهزيمة أمام الأهلي آنذاك بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة من موسم 2018-2019.

وبسؤال مدرب الوحدة الحالي عن إمكانية العودة للعمل بالعالمي، قال خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "عادةً لا أحب الخوض في التفكير في المستقبل، وحاليًا أفكر جيدًا بالوحدة فقط، لكن إذا وصلني عرض من النصر، فسأفكر أولًا في أمور مهمة، أبرزها من الإدارة الموجودة ومن يدير كرة القدم هناك، لأنني وافقت على العرض السابق، لحبي للجمهور ولأن النصر نادٍ كبير".

وعن موقفه من قيادة المنتخب السعودي إذا عُرض عليه، أجاب: "أي مدرب يعرف الكرة السعودية، بالطبع يتمنى تدريب الأخضر، لأنه كبير وله سمعة دولية وعالمية، لكن حاليًا يوجد مدرب يعمل بكل جدية وبشكل جيد، ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، خاصةً أنه قاد منتخبات كبيرة كالمغرب وكوت ديفوار وزامبيا وأنجولا، قيادة الأخضر شرف، لكن حاليًا الوقت غير مناسب للعمل به".

يذكر أن الفرنسي هيرفي رينارد هو من يقود المنتخب السعودي حاليًا، وقاده لنهائي كأس الخليج "خليجي 24:، قبل أن يخسر اللقب لصالح المنتخب البحريني.