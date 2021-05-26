المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1

لم تمر مواجهة النصر والوحدة السعوديين بالأمس مرور الكرام، إذ أن مسؤولي العالمي تقدموا باحتجاج رسمي ضد الأخير أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذا التعادل أضاع رسميًا المقعد الآسيوي على العالمي، إذ يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.

أما فرسان مكة فلا يزال موقفهم من الهبوط لدوري الدرجة الأولى غير محسوم حتى الآن، بوقوعهم في المركز الـ14 برصيد 32 نقطة.

لماذا احتج النصر؟

مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تقدم باحتجاج رسمي عقب المباراة، إلى اتحاد الكرة، اعتراضًا على إدارة اليوناني جورجوس دونيس؛ مدرب الوحدة، للقاء من أرض الملعب، رغم أنه طُرد في مباراة فريقه الأخيرة.

المدرب اليوناني أشهر له الحكم الكارت الأحمر، قبل نهاية مواجهة الجولة الـ28 أمام ضمك، نظرًا لكثرة اعتراضاته.

وكان من المفترض أن يجلس دونيس في مدرجات الملعب، لكن تفاجأ النصراويون بوجوده بالمنطقة الفنية بصورة طبيعية، وهو ما يخالف القوانين.

أمل جديد لآسيا؟

البعض تجددت آماله في إمكانية إعادة المباراة أو منح نقاطها للنصر، مما يعني تجدد آمال العالمي في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، لكنهم تشبثوا بأمل غير موجود.

وفقًا للائحة لجنة الانضباط والأخلاق، وتحديدًا بالمادة 53، فقرة 3، فإنه حال مشاركة مسؤول أي فريق في مباراة رسمية رغم إيقافه فإنه يتم تغريمه 60 ألف ريال مع إيقافه لمدة شهرين عن المشاركة في أي لقاء رسمي، لكن لا يتم إلغاء نتيجة المباراة أو اعتبار الخصم منتصرًا.

الحالة التي يتم فيها اعتبار الخصم منتصرًا هي فقط إذا شارك لاعب موقوف، فيعتبر وقتها فريقه خاسرًا بثلاثية نظيفة مع تغريمه 50 ألف ريال.

النصر يرافق الأهلي:

يرافق النصر، أهلي جدة، كلاهما لن يتمكن من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، إذ أن الثاني يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

غياب العالمي عن النسخة المقبلة هو الغياب الأول له منذ ثلاث سنوات، إذ كان قد عاد للمشاركة بانتظام في 2019، بعدما غاب منذ 2016.

ونجح النصر في التأهل لدور الـ16 من النسخة الحالية بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري؛ صاحب الوصافة، والذي ودع المنافسات.

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