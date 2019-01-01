فيديو - وحدة كارينيو يذيق النصر مرارة الهزيمة

المدرب السابق للعالمي يضيع عليه فرصة الانقضاض على الصدارة

تعثر النصر في الهزيمة للمرة الثانية بالموسم الجاري، على يد مدربه السابق كارينيو؛ المدير الفني للوحدة، حيث خسر بهدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي سنحت له فرصة هدف محقق في الدقيقة 11، لكن تألق مصطفى زغبة؛ حارس مرمى فرسان مكة، حال دون هز الشباك، حيث مرر يحيى الشهري تمريرة رائعة وضعت عبد الرزاق حمد الله على انفراد تام بالحارس إلا أن قبل أن يسدد أمسك زغبة بكرته ببراعة.

ورد الوحدة بعدها بثلاث دقائق، بتسديدة قوية بأقدام جودوين، لكن تألق الأسترالي برادلي جونز؛ حارس النصر، وأبعدها بنجاح.

تألق الحارس زغبة استمرار على مدار الشوط الأول، حيث تصدى ببراعة لتسديدتين قويتين بأقدام جوليانو ونور الدين أمرابط من على حدود منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط بخمس دقائق، مرر أمرابط تمريرة إلى حمد الله داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم ومرت بسلام على فرسان مكة.

وفي الدقيقة 60 من عمر اللقاء، جاء هدف الفرسان بعدما مرر البديل علي النمر تمريرة إلى فواز الصقور في الجهة اليمنى، ليرسلها الأخير عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها أنسيلمو بتسديدة في الشباك مباشرة.

وكاد أن يدرك العالمي التعادل في الدقيقة 74، إثر تشتيت خاطئ للكرة داخل منطقة جزاء الوحدة، لتتهيأ الكرة أمام حمد الله، سددها مقصية، لكنها افتقدت الدقة وإلى خارج الملعب، لتنتهي المباراة بهزيمة النصر.

الهزيمة جمدت رصيد العالمي عند النقطة 20 في وصافة جدول الترتيب، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث، والهلال صاحب الصدارة، لكن الزعيم لديه مباراة مؤجلة، بينما ارتفع رصيد فرسان مكة إلى النقطة 18، ليرتقوا إلى المركز الخامس.