مقترح نصراوي: دوري دون دوليين من أجل المنتخب .. إعلامي: يريدون "لطش" اللقب

الأخضر وقع في مجموعة صعبة بالتصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022

اقترح سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي، على الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم مشاركة أي لاعب دولي مع فريقه في الدوري المحلي خلال الفترة المقبلة، من أجل تفرغهم للتركيز في حسم التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

في أي مجموعة يقع الأخضر بتصفيات المونديال؟

قرعة التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال، أُجريت صباح اليوم الخميس، وأسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية رفقة اليابان، الصين، أستراليا، عمان وفيتنام.

ومن المقرر أن تقام المباريات في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى مارس 2022، على أن تقام بشكل متقطع خلال هذه الأشهر.

"تفريغ نجوم الأندية مطلب"

الصرامي يرى أن المجموعة صعبة للغاية، وتحتاج لتفرغ اللاعبين، مستندًا على إمكانية اعتماد الأندية على اللاعبين الأجانب، كونهم العمود الفقري لأي فريق.

وكتب متحدث العالمي الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مجموعة صعبة لكن الفوز ببطاقة التأهل ليس مستحيل على نجوم الأخضر لبلوغ المونديال المقبل، تفريغ نجوم المنتخب من أنديتهم لصالح الأخضر قرار مناسب في ظل سماح إتحاد الكرة بالتعاقد مع الأجانب السبعة بدعم تاريخي و غير مسبوق من الدولة المباركة حفظها الله".

وأضاف: "بلوغ الأخضر للمونديال مطلب وطني وشعبي، لو عدت لتشكيلة الأخضر في التصفيات الأخيرة فنصف القائمة من اللاعبين البدلاء في أنديتهم لعدم قدرتهم على إفتكاك الخانة في ظل وجود المحترفين الأجانب السبعة، إن أفضل الحلول تفريغ نجوم الأندية حتى نهاية التصفيات".

وتابع: "هجوم الأخضر في التصفيات الأخيرة فراس البريكان عبدالله الحمدان صالح الشهري فهد المولد و الكويكبي ليسوا المهاجمين الأساسين في أنديتهم فإعتماد أنديتهم على المهاجم الأجنبي، عند استدعائهم يجد مدرب المنتخب صعوبة في تجهيزهم لافتقادهم أجواء المباريات".

واختتم: " لا يمكن"السماع"لإعلامي متعصب أو مشجع متهور احترف الكذب و التدليس فالقنوات الفضائية و مواقع السوشيال ميديا ملؤها تعصباً لناديهم، تفريغ النجوم لخدمة الأخضر في التصفيات الصعبة القادمة ضروري لتحقيق أحلامنا و أمالنا بالفوز ببطاقة التأهل للمونديال".

#هات_إذنك #تفريغ_نجوم_الآندية_مطلب

بلوغ الأخضر للمونديال مطلب وطني و شعبي

لو عدت لتشكلية الأخضر في التصفيات الأخيرة فنصف القائمة من اللاعبين البدلاء في أنديتهم لعدم قدرتهم على إفتكاك الخانة في ظل وجود المحترفين الأجانب السبعة

إن أفضل الحلول تفريغ نجوم الأندية حتى نهاية التصفيات pic.twitter.com/ZHk8xLfEXm — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 1, 2021

"النصر يريد لطش الدوري"

هذا المقترح لم ينل إعجاب الإعلامي الرياضي صالح الحناكي، الذي رأى أن الهدف منه هو تمهيد طريق النصر لحصد لقب الدوري.

وكتب الحناكي: "حركات قديمة للطش لقب الدوري، فعلوها موسم 1414 هجري (1995 م)، ولطشوا اللقب بغياب الدوليين، يريدون تكرار الحركة".

حركات قديمة للطش لقب الدوري

فعلوها موسم ١٤١٤ هجري(١٩٩٥م)

ولطشوا اللقب بغياب الدوليين

يريدون تكرار الحركة — صالح الحناكي (@SA_ALHENAKI) July 1, 2021

ماذا حدث في موسم 1995؟

في موسم 1994-1995 وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على استمرار مسابقة الدوري دون اللاعبين الدوليين، في ظل ارتباط الأخضر بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وبالفعل تأهل المنتخب السعودي لمونديال 94 لأول مرة في تاريخه، ووصل به إلى دور الـ16، قبل أن يقصيه المنتخب السويدي بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما في 96 فصعد الأخضر لكأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، ونجح في حصد اللقب في النهاية بالفوز أمام الإمارات في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

بينما حصد العالمي لقب الدوري السعودي بالفوز في المباراة النهائية أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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