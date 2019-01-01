قبل مشاركة الهلال - النصر: كنا فخرًا وشرفًا لقارة آسيا بالمونديال

العالمي أول نادٍ عربي وسعودي يشارك في كأس العالم للأندية

استعرض النصر السعودي بفخر مشاركته في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، متباهيًا بحصوله على جائزة اللعب النظيف آنذاك.

العالمي كان أول نادٍ عربي - رفقة الرجاء المغربي - والأول سعوديًا، يشارك في مونديال الأندية بنسخته الأولى عام 2000.

واحتل وقتها النادي العاصمي المركز السادس من بين ثمانية فرق شاركت في مونديال 2000، وحصد جائزة اللعب النظيف.

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الحساب الرسمي للنصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب: "لم تكن مجرد مشاركة.. بل كانت فخرًا لوطن عظيم ولقارة آسيوية مثلها العالمي وشرفها؛ لعبًا وخلقًا بالتتويج بجائزة اللعب النظيف".

لم تكن مجرد مشاركة ..

بل كانت فخراً لوطن عظيم ، ولقارة آسيوية مثلها #العالمي وشرّفها ، لعباً، وخلقاً بالتتويج بجائزة اللعب النظيف 💛😍 https://t.co/uIPGBdnAxo — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 10, 2019

العالمي آنذاك تلقى الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في بداية مشواره بنتيجة 3-1، ثم تغلب على الرجاء المغربي بنتيجة 4-3 وأخيرًا هُزم أمام كورينثيانز البرازيلي بنتيجة 2-0.

يذكر أن الهلال السعودي يستعد للمشاركة لأول مرة في تاريخه بمونديال الأندية بعدما توج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2019 بالفوز أمام أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويستهل الزعيم مشواره في المونديال بمواجهة بطل دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي، في 14 من الشهر الجاري، على أن يلاقي الفائز منهما فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس في نصف النهائي، والمقرر إقامته في 17 من الشهر نفسه.