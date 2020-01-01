قرار فيتوريا يهز استقرار النصر

المدرب البرتغالي يرفض محاولات إدارة العالمي

يضع البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، في موقف محرج خلال الفترة الحالية.

البرتغالي كان قد تولى المسؤولية الفنية للعالمي في يناير 2019، ومن المفترض أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وخلال الفترة الماضية، قاد البرتغالي الفريق العاصمي للفوز في 40 مباراة، وتعادل في تسع وخسر تسع آخرين، بجانب إعادته لمنصة التتويج بلقب الدوري المحلي.

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ووفقًا للصحفي بجريدة "الرياض" خالد العمار، فإن فيتوريا لا يزال مصرًا على رفض تجديد عقده مع النصر، لكن لم يكشف عن أسباب واضحة للرفض.

بعض التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن رحيل المدرب البرتغالي سيأتي بعد خلافاته مع نجم الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله، موضحة أن البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الأسبق للهلال، هو الأقرب لخلافته.

يذكر أن كتيبة فيتوريا تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

وكانت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، قد قررت أول أمس السبت، تجميد النشاط الرياضي في كافة أنحاء المملكة حتى إشعار آخر، على إثر تفشي فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم.