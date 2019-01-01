خبير قوانين يزيل الشكوك حول صحة هدف النصر في مرمى الهلال

بعض خبراء التحكيم أكدوا عدم صحة الهدف، لكن خبير القوانين يوضح الأمر عبر اللوائح

صاحب هدف النصر الثاني في مرمى الهلال أمس الأحد، بديربي الرياض، حالة كبيرة من الجدل، حيث زعم البعض عدم صحته وفقًا للوائح والقوانين.

المباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وانتشر فيديو لنزول لاعب من العالمي لحظة تسجيل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني، في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

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الخبير القانوني أحمد الأمير أكد صحة هدف النصر، موضحًا أن اللاعب الذي اقتحم الملعب دون إذن الحكم، لم يساهم في كرة الهدف.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "القانون واضح وصريح في مثل هذه الحالة، طالما لم يحصل تداخل يستمر اللعب، لماذا تحاولون تغيير وتزييف الحقيقة؟".

وأضاف: "القانون رقم 3 الفقرة 7 من قانون اللعبة وضحت الحالة بالتفصيل، حيث ذكرت أن دخول لاعب الاحتياط إلى أرضية الملعب يستوجب إيقاف اللعب، متى كان هناك تداخل من اللاعب في اللعبة فقط، وطالما أن اللاعب المتداخل لم يمنع المدافع من لعب الكرة أثناء الهدف، فالهدف صحيح".

الخبير القانوني تابع: "بعض خبراء التحكيم قاموا بتفسير النصوص والقوانين الخاصة بقانون اللعبة بشكل غير صحيح، اعتمدوا على الفقرة 9 من القانون 3، وفسروها بشكل خاطئ، حيث أن المقصود بتلك الفقرة هو أن يكون الفريق المحرز للهدف، يلعب بـ12 لاعب من قبل تسجيل الهدف، ولم ينتبه الحكم إلا بعد التسجيل".

ونشر الأمير فيديو توضيحي، مختتمًا: "في الفيديو الموجود في الأعلى أثناء تسجيل الفريق المهاجم هدف، كان هناك لاعب من البدلاء داخل ميدان اللعب، ولكن لم يتداخل، وحسب الهدف، أما في المقطع الثاني تداخل أحد اللاعبين البدلاء للفريق المدافع في اللعب ومنع الكرة من الخروج من الملعب، وبالتالي احتسب الحكم ضربة جزاء".

#للتوضيح



- في الفيديو الموجود في الاعلى اثناء تسجيل الفريق المهاجم هدف كان هناك لاعب من البدلاء داخل ميدان اللعب ولكن لم يتداخل وحسب الهدف



- في المقطع الثاني تداخل احد لاعبين البدلاء للفريق المدافع في اللعب ومنع الكرة من الخروج من الملعب و بالتالي احتسب الحكم ضربة جزاء pic.twitter.com/XsywObgNA0 — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) October 28, 2019

يذكر أن العالمي حوّل تأخره بهدف أمام الزعيم، سجله البرازيلي كارلوس إدواردو، إلى فوز بثنائية، أحرزها المغربي عبد الرزاق حمد الله، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفوز رفع رصيد رفاق العبيد إلى النقطة 14 في المركز الخامس من سبع مباريات، بينما خاض الزعيم ثماني مباريات، ويتصدر جدول الترتيب بـ19 نقطة.