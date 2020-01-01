رغم النتيجة الكبيرة .. رئيس النصر يقلل من الهزيمة

صفوان السويكت يوجه رسالة للاعبيه

علق صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، على هزيمة فريقه بديربي الرياض أمام الهلال، متمنيًا أن يكون القادم أفضل مما مضى.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عاد للانطلاق أول أمس الثلاثاء، بعد توقف دام قرابة الأربعة أشهر، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

المزيد من الفرق

واستهل العالمي مشواره في العودة بالهزيمة أمام الزعيم في الكلاسيكو برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ23. (طالع التفاصيل)

وكتب السويكت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على كل حال .. ما قصرتوا رجال النصر ،، عسى الله أن يجعل مستقبل أيامنا خيرًا من ماضيها".

الحمد لله على كل حال .. ما قصرتوا رجال النصر ،، عسى الله أن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها #النصر_الهلال — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) August 5, 2020

وكان جمهور العالمي قد شن هجومًا حادًا على طاقم تحكيم المباراة والاتحاد السعودي لكرة القدم، بداعي تعرض فريقهم للظلم في أكثر من لقطة بالمباراة. (طالع التفاصيل)

الهزيمة في الكلاسيكو ابعدت النصر عن الصدارة بفارق ست نقاط، إذ تجمد رصيده عند 45 نقطة، وارتفع رصيد الزعيم إلى 54 نقطة.