متحدث النصر: دليل جديد على تأثير القرارات التحكيمية على نتيجة الديربي

كلاسيكو الهلال والنصر لا يزال محل جدل واسع

كشف سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، عن دليل جديد – من وجهة نظره – يثبت مدى تأثير القرارات التحكيمية على نتيجة لقاء الكلاسيكو أمام الهلال.

العالمي خسر الكلاسيكو أمام الزعيم برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر مجلس العالمي بعدها بيانًا ناريًا هاجم خلاله لجنة التحكيم، مؤكدًا أن القرارات التحكيمية جاءت مقصودة ضد فريقه، ومطالبًا بإقالة رئيس لجنة التحكيم. (طالع التفاصيل)

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وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ضربات الجزاء التي احتسبت في مباراتي النصر وأبها، الهلال والفتح، أكدت بأن قرارات حكم الديربي أثرت على نتيجة اللقاء تأثيرًا مباشرًا، وهو ما أكده جميع خبراء التحكيم".

وأضاف: "حكام الجولة 24 أفضل من حكام الجولة 23، فقد كانوا أقل أخطاء، وكانوا حريصين على استخدام تقنية VAR في اللقطات المؤثرة، كل ناد يبحث عن حقه المشروع ويريد تطبيق قانون اللعبة مثل ما شدد عليه FIFA الذي سمح باستخدام VAR للتخلص من أخطاء الحكام التقديرية أو أن الحكم يتخذ قراره في جزء من الثانية".

ضربات الجزاء التي احتسبت في مباراتي

النصر و أبها

الهلال و الفتح

أكدت بأن قرارات حكم الديربي

أثرت على نتيجة اللقاء تأثيراً مباشراً

و هو ما أكده جميع خبراء التحكيم #فحسبنا_الله — سعود الصرامي (@L9arami) August 10, 2020

النصر كان قد انتصر بالأمس أمام أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة"، سجل الثنائية عبد الرزاق حمد الله "ضربة جزاء" وأحمد موسى.

أما الزعيم فهزم الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، وأحرز الثنائية بافيتيمبي جوميس من ضربتي جزاء.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 57 نقطة، بفارق تسع نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة.