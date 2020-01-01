أزمة في النصر قبل كلاسيكو الهلال

فيتوريا يحاول إيجاد حلول أخرى تحسبًا لفشل محاولات الإدارة

وجد الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نفسه أمام مأزق قبل ساعات من الكلاسيكو المرتقب أمام الهلال.

العالمي يستضيف الزعيم اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مشاركة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا؛ لاعب النصر، في الكلاسيكو لا تزال حتى الآن معلقة، إذ لم تتسلم إدارة النادي أي خطاب رسمي من أي جهة مسؤولة تسمح بمشاركته.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، ستنتظر وتحاول التوصل إلى حل يضمن سلامة مشاركته بشكل نظامي.

وبحسب "الرياضية" فإن فيتوريا قام باستدعاء الثلاثي عمر هوساوي، نايف الماس وعبد الإله العمري، لمعسكر الفريق، وسيتم استبعاد أحدهم في حال مشاركة مايكون.

مايكون عاد مؤخرًا للانتظام مع كتيبة فيتوريا، بعدما حل أزمته مع ناديه جلطة سراي، الذي رفض مد إعارته إلى العالمي، ليطير اللاعب إلى تركيا وينهي تعاقده مع النادي بشكل ودي.

وقام النصر بشراء البرازيلي نهائيًا بعدم من عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف النادي، الذي تكفل بمصاريف الصفقة كاملة.

وشارك صاحب الـ31 عامًا في 26 مباراة مع العالمي خلال الموسم الجاري، في بطولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.