تشكيل ديربي الرياض .. كاريلو على مقاعد الهلال وأمرابط وحمد الله يقودان النصر

التشكيل الأساسي لكلاسيكو النصر والهلال

أعلن الجهازان الفنيان للنصر والهلال السعوديان التشكيل الأساسي للفريقين، لخوض ديربي الرياض، ضمن الجولة الـ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي.

ويدخل الزعيم المباراة محتلًا صدارة جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، ويلاحقه العالمي في الوصافة برصيد 45 نقطة، مع بقاء سبع جولات متبقية على نهاية الموسم، بخلاف لقاء الليلة.

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ودفع البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني لأصحاب الأرض، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: براد جونز.

في الدفاع: عبد الرحمن العبيد – عبد الإله العمري – عمر هوساوي – سلطان الغنام.

في الوسط: يحيى الشهري – بيتروس – جوليانو – عبد الله الخيبري – نور الدين أمرابط.

في الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

بينما احتفظ المدرب البرتغالي على دكة بدلائه بكل من: وليد عبد الله، نايف الماس، عوض خميس، عبد الرحمن الدوسري، مختار علي، خالد الغنام، أحمد موسى، فهد الجميعة وعبد الفتاح آدم.

أما الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للأزرق، فجاء تشكيله للأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – هيون جانج – ياسر الشهراني.

في الوسط: سلمان الفرج – جوستافو كويلار – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – كارلوس إدواردو.

في الهجوم: بافيتمبي جوميس.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كنو، محمد الشلهوب، نواف العابد، أندريه كاريلو، صالح الشهري، محمد الواكد، عبد الله الحافظ، محمد جحفلي، مد الله العليان.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب جماعة الملك سعود، انتهى بفوز النصر بثنائية مقابل هدف وحيد.