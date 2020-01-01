في العالم الافتراضي .. النصر يسقط الهلال ويتوج بطلًا

استغلال فترة التوقف لإجراء منافسة بين لاعبي دوري المحترفين

توج النصر بطلًا بتغلبه على الهلال بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني.

البطولة الإلكترونية كانت قد أُطلقت بمشاركة لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لاستغلال فترة توقف الأنشطة الرياضية خلال الفترة الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا.

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لقاء الذهاب شارك به فراس البريكان؛ لاعب العالمي، أمام ممثل الزعيم يزن جاري، ونجح الأول في إنهائه متقدمًا بثنائية مقابل هدف وحيد.

أما لقاء الإياب فمثل النصر راكان المطيري في مواجهة ممثل الهلال عبد العزيز الوهابي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

مشوار العالمي في البطولة، بدأ بالدور المجموعات، إذ تصدر المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، ثم تغلب على الشباب في ربع النهائي بسباعية نظيفة، وبنصف النهائي أطاح بالفتح بهزيمته بثلاثية نظيفة.

أما الزعيم فتصدر المجموعة الثانية بـ16 نقطة، ثم تخط الرائد بربع النهائي، فالتعاون بنصف النهائي.