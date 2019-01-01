بيتروس: أحب اللعب بمحيط الرعب والنصر سيحصد اللقب

المحترف البرازيلي يختار ميسي الأفضل بالعالم

تابع البرازيلي بيتروس؛ محترف النصر السعودي، مواجهة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في السوبر كلاسيكو، مؤكدًا أنه يرى أن ليونيل ميسي؛ نجم التانجو، أفضل لاعب بالعالم.

المملكة السعودية كانت قد استضافت مباراة السوبر كلاسيكو بين راقصي السامبا والتانجو في 15 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز بالمباراة بهدف وحيد، سجله هو، ليحصل المنتخب الأرجنتيني كأس السوبر كلاسيكو.

وقال بيتروس، خلال تصريحاته لـ"دوري بلس": "السوبر كلاسيكو كان شيقًا، هو لديربي الأكبر في أمريكا الجنوبية، بجانب وجود ميسي اللاعب الأفضل بها، كما أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في السعودية".

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وأضاف: "بالنسبة لي ميسي هو اللاعب الأفضل بالعالم، مواجهته صعبة جدًا، لا بل مستحيلة".

وعن ذكرياته في ملعب جامعة الملك سعود؛ الخاص بالهلال: "إنه ملعب جيد، أحب اللعب به".

وبسؤاله عن تقييمه لموسم النصر حتى الآن، علق: "إن شاء الله سوف نفوز بلقب الدوري السعودي".

العالمي كان قد أسقط الهلال بمحيط الرعب بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويقتسم النصر صدارة جدول الترتيب مع الزعيم برصيد 20 نقطة لكل منهما، وإن كان الأزرق يتفوق بفارق الأهداف، وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيهم.