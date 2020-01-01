المشرف السابق على كرة القدم في النصر يُطالب إدارة السويكت والحلافي بالرحيل

النصر خسر نهائي كأس الملك أمام الهلال

طالب طلال عبد الله الرشيد المشرف السابق على كرة القدم في النصر السعودي كلًا من الرئيس الحالي صفوان السويكت والمشرف على كرة القدم عبد الرحمن الحلافي بالرحيل، ذلك خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر عقب خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال مساء أمس.

النصر واصل نتائجه السيئة هذا الموسم بخسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال 2-1 مساء أمس، وكان الأسبوع الماضي قد خسر ديربي الرياض كذلك لكن ضمن الدوري السعودي، وكانت تلك خسارته الرابعة في الموسم مقابل انتصار وحيد.

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الهجوم على إدارة النادي والمدرب روي فيتوريا لم يتوقف على الجماهير الغاضبة، بل تحدث أبرز أعضاء الشرف "عبد العزيز بغلف" يوم أمس وطالب الجميع بالرحيل وإنقاذ النادي.

طلال الرشيد أدلى بدلوه في تلك الأحداث، بقوله عبر تويتر موجهًا الحديث للسويكت والحلافي "لم أرغب بالحديث بعد المباراة مباشرة حتى لا يكون الحديث بدافع الغضب بل بهدوء تام. أقول: إن كان للنصر ذرة محبة في قلوبكم ارحلوا عنه، النصر يسير للهاوية، كل أدوات النجاح متوفرة لكن ضعفكم وفوضويتكم وقلة الخبرة أضاعت كل شيء".

لم ارغب بالتغريد بعد المباراة مباشره لكي اتأكد ان التغريد ليس بسبب غضب

لكن بعد الهدوء اقول :

اذا للنصر ذرة محبه في قلوبكم ارحلوا

معكم النصر يسير للهاويه

كل ادوات النجاح متوفره لكن ضعفكم والفوضوية وقلة الخبره اضاعت كل شيء pic.twitter.com/qUsZpuWuZh — طلال عبدالله الرشيد (@al3a6eeb) November 28, 2020

يُشار إلى أن النصر يتواجد في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 3 نقاط فقط.