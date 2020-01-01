2 مليون و600 ألف ريال مكافآت في انتظار لاعبي النصر

العالمي يحتل وصافة جدول الترتيب

بدأت محاولات تحفيز لاعبي النصر السعودي، للحاق بالهلال، والمنافسة بقوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يحتل وصافة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة بفارق ست نقاط عن الزعيم، صاحب الصدارة.

النصر حقق الفوز في 13 مباراة هذا الموسم، مقابل التعادل في ست والهزيمة في ثلاثة لقاءات أخرى، أما الهلال ففاز في 15 لقاء، وتعادل في ستة وخسر مباراة وحيدة.

المزيد من الفرق

"شكرًا بحجم السماء" جمهور النصر يتصدر "تويتر"

عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف العالمي، رصد مكافآت ضخمة للاعبين بشرطين.

وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حيث سبق لي الإعلان عن مكافأة قدرها 2000000 اثنين مليون ريال للاعبين في حال تحقيق الدوري بإذن الله، فإني يسرني تقديم مكافأة إضافية قدرها 600000 ستمائة ألف ريال بواقع عشرون ألف لكل لاعب في حال تحقيق الانتصار في المباراة القادمة".

حيث سبق لي الإعلان.. عن مكافأة قدرها ٢٠٠٠٠٠٠ اثنين مليون ريال للاعبين في حالة تحقيق الدوري بإذن الله.

فإني يسرني تقديم مكافأة إضافية قدرها ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف ريال بواقع عشرون الف لكل لاعب .

في حالة تحقيق الانتصار في المباراة القادمة . 🌹💛💙🌹#شكرا_بحجم_السما_لاداره_النصر pic.twitter.com/L0Nc9WzvFa — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) June 30, 2020

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين يعود للانطلاق من جديد في الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

وكان العالمي قد توج بطلًا للدوري المحلي الموسم الماضي، بعدما حسم اللقب في الجولة الأخيرة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن الزعيم.