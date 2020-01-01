الكشف عن موعد ديربي الرياض بين النصر والهلال في الدوري السعودي

جدول مزدحم للغاية للفريقين في مارس

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحديد لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ليوم الجمعة 20 مارس القادم موعدًا لمباراة قمة الجولة الـ23 من الدوري السعودي بين النصر و الهلال .

الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حاليًا برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر قبل جولة واحدة من ختام مرحلة الذهاب، والتي ستُلعب بدءً من يوم الخميس القادم وعلى مدار اليومين التاليين.

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وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي اليوم موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ قررت أن يجمع اللقاء الأول الهلال مع أبها عند السادسة و40 دقيقة من يوم الأحد 15 مارس القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، فيما سيجمع نصف النهائي الآخر فريقي الأهلي والنصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة عند التاسعة إلا ربع من مساء نفس اليوم.

وقبل مباراتي ديربي الرياض ونصف نهائي كأس ملك السعودية، سيلعب الفريقان يوم 12 مارس مباراتيهما ضمن الجولة الـ22 من الدوري السعودي، إذ سيحل الهلال ضيفًا على ضمك فيما سيستضيف النصر فريق الرائد في الرياض.