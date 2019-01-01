عبد الرحمن بن مساعد يبرئ نفسه من تصريح "دوري النصر غير شرعيًا"

رئيس الهلال الأسبق يدافع عن نفسه أمام اتهامات أحد جمهور النصر

دافع الأمير عبد الرحمن بن مساعد؛ رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، عن نفسه أمام اتهامات أحد جمهور النصر، الذي أكد خلالها أن الأمير لا يتحلى بالروح الرياضية، مرجعًا ذلك إلى تصريح نُسب له قال به أن دوري العالمي في عام غير شرعيًا.

العالمي كان قد توج بطلًا للدوري السعودي موسم 2013-2014 متفوقًا بفارق نقطتين عن الزعيم، وقتما كان الأمير بن مساعد رئيسًا للقلعة الزرقاء.

وقتها خرج رئيس الأزرق مؤكدًا أن النصر استفاد من الأخطاء التحكيمية، والتي منحته خمس نقاط غير مستحقة على حد قوله.

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أحد جمهور النصر وجه كلامه للأمير، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يتهمه به بعدم تحليه بالروح الرياضية، إثر تصريح مُزمع أنه له، ليرد ابن مساعد: "أتحداك أن تأتيني بتصريح لي مسجل أقول فيه أن فوز النصر بالدوري غير شرعي، أما أن تأتيني بمانشيت جريدة دون أن تدقق في التفاصيل أو تأتيني بتصريح لأحد آخر وتبني عليه موقفًا، فهذا أمر ليس منطقيًا".

وأضاف: "لا استطيع أن أغير وجهة نظرك، لكنني لم أسيء لأحد أو لأي فريق، قد أكون - وهذا واجبي حين كنت رئيسًا - دافعت بشدة عما أراه حقًا للنادي الذي أرأسه وأحبه".

لا أستطيع أن اغير وجهة نظرك.. ولكني لم أسئ لأحد أو لأي فريق.. قد أكون - وهذا واجبي حين كنت رئيسًا- دافعت بشدة عمّا أراه حقًا للنادي الذي أرأسه وأحبه..

ولازلت منتظرًا أن تأتيني بما يثبت كلامك ان كان التصريح الذي أظهرته لك ليس هو ما تعنيه — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) December 15, 2019

يذكر أن النصر توج بطلًا للدوري الموسم الماضي كذلك متفوقًا على الهلال بنقطة وحيدة، حسمها لصالحه في آخر جولة بالموسم.