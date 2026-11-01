رد غريب على مشجع رافضًا الدعم! .. الأمير الوليد بن بدر يضع النصر في موقف محرج وابن طلال يخطف الأنظار بوقفته

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العالمي في حاجة ماسة لكافة الجهود ولكن!

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لأن المقارنات بين الهلال والنصر لا تنتهي أبدًا، تسبب مشهد حديث للثنائي الأمير الوليد بن طلال؛ مالك نادي الهلال، والأمير الوليد بن بدر؛ العضو الذهبي السابق لنادي النصر، في سخرية كبيرة من العالمي، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

موقف الأمير الوليد بن طلال

ابن طلال استحوذ على 70% من ملكية نادي الهلال مؤخرًا، فيما تبقت 30% تحت سيطرة صندوق الاستثمارات، وعلى إثر ذلك واصل الأول دعمه اللا محدود للفريق الأول للزعيم بصفقات من العيار الثقيل خلال الصيف الماضي كأولي واتكينز، كريسينسيو سامرفيل وغيرهما.

لكن الجمهور كلما رأى الوليد بن طلال لا يتوقف عن طلب المزيد من الصفقات، هذا حدث خلال الساعات الماضية، حيث قال للجماهير: "الشتوية جاية، والصيفية جاية، وكله جاي"، في إشارة إلى المزيد من الصفقات.

موقف الأمير الوليد بن بدر

على النقيض تمامًا كان مشهد الأمير الوليد بن بدر مع أحد مشجعي النصر، الذي طالبه بدعم الفريق بالمزيد من الصفقات في الميركاتو الشتوي المقبل.

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ابن بدر رد: "أنا ثقتي كبيرة في فريقي، هؤلاء من جلبوا لقب الدوري".

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وعندما تحدث المشجع عن أعضاء الشرف، فاجأه الأمير الوليد بن بدر: "ما في .. ما في أعضاء شرف الحين يا حبيبي!".

معاناة النصر المالية

موقف الأمير الوليد بن بدر استغله الكثيرون للسخرية من وضع العالمي، خاصةً بعد ما مر به خلال الصيف الماضي..

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النصر عانى من تراكم الديون عليه في الأشهر الماضية، ما انعكس على رواتب لاعبيه وصفقات صيف 2026، في ظل فرض رقابة مالية مشددة عليه، ما أسفر عن ميركاتو محدود الصفقات وسط انقسامات حول من انضموا للفريق وجودتهم.

الآن الجمهور يخشى تكرار أزمة صيف 2026 في شتاء 2027، خاصةُ وأن العالمي في حاجة لمزيد من الصفقات في ظل احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودس برصيد 28 نقطة من 11 مباراة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الهلال "المتصدر"، ما يهدد لخسارته للقب الذي توج به الموسم الماضي بعد غياب سنوات.