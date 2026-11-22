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في شرح مفصل مع تقديم حل، أوضح الخبير القانوني أحمد الشيخي الموقف القانوني للنصر قبل الميركاتو الشتوي المرتقب في يناير 2027، مشددًا على الوضع الصعب الذي يمر به من الناحية المالية، ما يهدد وضعه من جديد تحت الرقابة المالية المشددة.

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ما القصة؟

في الميركاتو الصيفي الماضي، عانى النصر الأمرين، على إثر تراكم ديونه، ما أسفر عن فرض رقابة مالية مشددة عليه.

تلك الرقابة المالية حرمته من التحرك بحرية في سوق الانتقالات الصيفية 2026، لدرجة جعلته عاجزًا حتى عن تجديد عقود لاعبيه، بل ودفع رواتبهم.

وبينما يؤكد البعض وعلى رأسهم الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل، أن العالمي سيُمنع من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل، شرح أحمد الشيخي الوضع بشكل مفصل..

النصر في مفترق طرق

في بداية حديثه، شدد الخبير القانوني أحمد الشيخي على الدور المحوري الذي لعبه النصر في النقلة الكبرى التي حدثت للدوري السعودي في السنوات الأخيرة، تحديدًا بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شتاء 2023.

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ومن أجل الحفاظ على هذا التطور، أضاف الشيخي: "للحفاظ على المكتسبات، لا ينبغي أن يصبح النادي غير منافس فجأةً، ويُفرغ من نجومه. فالوهج الذي صُنع بمعية بقية أنديتنا العريقة يستحق أن يُحافظ عليه".

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وأشار الشيخي إلى أن النصر يمر حاليًا بـ"مفترض طرق" حيال الرقابة المالية النشطة، إذ سيكون الحسم بين شهري يناير ومارس 2027.

الشيخي واصل: "إذا تقرر إبقاء النصر تحت الرقابة النشطة، فسيدخل الصيفية مكبلاً، ولن يتمكن من إبرام أي صفقة قد تتسبب بزيادة المستحقات المتأخرة، أو تجعل مصروفات الفريق الأول تتجاوز 70% من ميزانية النادي، أو تجعل النتيجة المالية المجمعة لكرة القدم (العجز) تزيد عن صفر ريال، وهذا صعب جدًا".

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عطفًا على ذلك، من غير المستبعد أن يتكرر ما حدث في صيف 2026 مع النصر من جديد، حيث يُمنع من إبرام تعاقدات تزيد عن 500 ألف إلا بعد الحصول على موافقات، والأدهى أنه لن يتمكن من الاستئناف ضد فرض الرقابة عليه.

أما عن سبب هذه المعاناة، فقال الشيخي: "التزامات النادي وفاتورته عالية جدًا، ومنها رواتب الموظفين (ليس اللاعبين والمدربين فقط، وإنما كافة موظفي النادي)، والفروض البنكية بفوائدها، ورسوم الانتقالات الضخمة؛ الثابتة والمتحركة، المستحقة لأندية أوروبية، إضافة لتلك المتوقع استحقاقها قريبًا".

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ما الحل؟

انتقل الخبير القانوني أحمد الشيخي لتقديم الحل لانتشال النصر من كبوته المتوقعة، موضحًا أن الإدارة الحالية ليس في يدها أي شيء، إنما تحتاج لدعم أو مالك كبير يستحوذ على النسبة الأكبر من ملكية النادي، بجانب عقود رعاية ضخمة، والاستغناء عن بعض اللاعبين من أصحاب الرواتب الضخمة.

واختتم: "الأهم هو إلغاء صلاحيات من قد يبقى من أولئك الذين تولوا المسؤولية، وانحصر هدفهم في نجاح الفريق الأول رياضيًا تحت منظمة الجنسية الواحدة، مقابل إخفاقهم الكبير ماليًا وإداريًا، ذلك الإخفاق الذي كانت تبعاته أكبر بكثير مما توقعوا"، مشيرًا أن أن الوضع الحالي يتطلب تعديل بعض بنود اللائحة المؤرخة عام 2025.

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هل يطلب استثناءً للنصر؟

حديث أحمد الشيخي أثار استياء البعض، الذي استغرب طلبه بتقديم المسؤولين يد العون للنصر لحل أزمته المالية، بداعي أنه كان صاحب المبادرة في جذب الأضواء للدوري السعودي، بخطوة التعاقد مع صاروخ ماديرا.

هنا أوضح الشيخي: "النادي كان تحت إدارة سعودية كاملة عندما جلب الأضواء، ولم يُخضع للرقابة النشطة إلا مع إدارة غير السعوديين".