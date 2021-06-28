العالمي تعاقد حتى الآن مع تاليسكا وأبو بكر

استفز الإعلامي الرياضي عيسى الروقي جمهور نادي النصر السعودي ومسؤوليه، بعدما وصف ناديهم بـ"الصغير"، مقارنةً بما حققه جاره نادي الهلال.

في الموسم الماضي، حقق الزعيم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط على منافسه الشباب، الذي احتل الوصافة.

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فيما حقق العالمي لقب كأس السوبر السعودي، إذ فاز أمام الهلال بثلاثية نظيفة، سجلها بيتروس ماتيوس، عبد الرزاق حمد الله وسامي النجعي.

وكتب الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعاقدات النصر في السنتين الاخيرتين تتجاوز العشرين صفقة بمبالغ تتجاوز المليار، حقق آسيا مثل الهلال؟ لا، حقق دوري مثل الهلال؟ لا، حقق الكأس ملك مثل الفيصلي؟ لا".

وأضاف: "وش حقق سوربرين، والسوبر أقل البطولات أهمية، بل الكثير من إعلامهم صنفها ودية وتنشيطية سابقاً، الأندية الصغيرة لايكبرها مال".

تعاقدات #النصر في السنتين الاخيرتين تتجاوز العشرين صفقة

بمبالغ تتجاوز المليار



حقق آسيا مثل #الهلال؟لا

حقق دوري مثل #الهلال؟لا

حقق كأس ملك مثل الفيصلي ؟ لا



وش حقق سوبرين

والسوبر أقل البطولات أهمية



بل الكثير من إعلامهم صنفها ودية وتنشيطية سابقاً



الاندية الصغيرة لايكبرها مال — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) June 27, 2021

يذكر أن الهلال تعاقد حتى الآن في الميركاتو الصيفي مع المالي موسى ماريجا، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي لمدة ثلاث سنوات.

فيما ضم العالمي البرازيلي أندرسون تاليسكا قادمًا من جوانجزو الصيني، والكاميروني فينسنت أبو بكر قادمًا من بشكتاش التركي، كلاهما لمدة ثلاث سنوات.

الناديان فشلا في النتائج الأولية لشهادة الكفاءة المالية، التي تمكن الأندية من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي، لوجود ديون كثيرة عليهما، لكن نجح الزعيم في تسديد ديونه والحصول على الشهادة، فيما لم يحصل عليها العالمي بعد، وأمامه مهلة حتى 21 من أغسطس المقبل.