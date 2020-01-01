تدخل عاجل ينقذ النصر من عقوبة جديدة

العالمي كان مهددًا بخصم نقاط من رصيده وقد يتطور الأمر لمنعه من قيد لاعبين جدد

تنتهي اليوم الأربعاء، المهلة التي منحتها لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لنادي النصر، بشأن قضية عبد الله آل سالم؛ لاعب الاتفاق الحالي.

اللاعب كان قد انضم للعالمي في الموسم قبل الماضي، قادمًا من نادي الفيحاء، في عهد إدارة النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم، إلا أن الإدارة الحالية برئاسة صفوان السويكت، رفضت بقائه وتراجعت عن تفعيل عقده.

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وفي الشهر الماضي، أصدرت لجنة الانضباط قرارًا بغرامة مالية على العالمي قدرها 60100 ريال، لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، الخاص بتسليم اللاعب مستحقاته.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة الفيحاء رفضت تأجيل أو تقسيط النصر للدفعة الأخيرة من قيمة الصفقة، والتي تقدر بثلاثة ملايين و50 ألف ريال.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة العالمي تسعى لإغلاق القضية خلال الساعات المقبلة، تجنبًا لفرض عقوبة جديدة عليها من لجنة الانضباط، قد تصل إلى خصم نقاط من رصيده أو المنع من التسجيل حال امتنع للمرة الثانية أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى حال امتنع للمرة الثالثة.

وقبل ساعات من الآن، أعلن عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف النصر، تكفله بسداد مستحقات الفيحاء، لتنتهي الأزمة رسميًا.

وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سم وحاضر وابشروا .. ياجمهور الشمس .. دعم عاجل 2000000 اثنين مليون ريال، لسداد مستحقات نادي الفيحاء .. تجنباً لخصم الثلاثة نقاط على عشقي النصر العالمي، سوف اتواصل مع الإدارة غداً، الله يصلح الحال".

سم وحاضر وابشروا ..

ياجمهور الشمس ..

دعم عاجل ٢٠٠٠٠٠٠ اثنين مليون ريال .

لسداد مستحقات نادي الفيحاء .. تجنباً لخصم الثلاثة نقاط على عشقي النصر العالمي.

سوف اتواصل مع الإدارة غداً.

الله يصلح الحال.🌹💛💙🌹 pic.twitter.com/WMsX98eBrU — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) December 9, 2020

يذكر أن النصر لا يوجد في رصيده بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سوى أربع نقاط، إذ فاز في مباراة وحيدة وتعادل في أخرى، بينما هُزم في أربعة لقاءات، ليقبع في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول الترتيب.