الغنام: لم ندخل المباريات بقوة وعلينا تعديل أوضاعنا

لاعب النصر يؤكد أن فريقه سيصحح أخطائه في المباريات المقبلة

يرى سلطان الغنام؛ لاعب النصر السعودي، أن فريقه سيصحح من أخطائه مع مرور المباريات، مؤكدًا أنه فريق كبير ورغم التأخر في النتيجة، يعلم متى يعود.

العالمي خطف الفوز في مواجهة الفيحاء برباعية مقابل هدف وحيد، بعدما كانت قد مرت 80 دقيقة من اللقاء بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة ثلاث بطاقات حمراء من نصيب حارس العالمي براد جونز، وثنائي أصحاب الأرض صامويل أوسو وأدميلسون "جيجي". (طالع التفاصيل)

وقال الغنام، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "مبروك لنا وحظ موفق للفيحاء، أنا في خدمة النصر سواء إن كان في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر، الحمد لله لدي الإمكانيات وتوفقت وسجلت".

وأضاف: "الشوط الأول لم ندخله بقوة، حدث نفس سيناريو ضمك استقبلنا أهدافًا في الشوط الأول وعدنا بالثاني، علينا تعديل أوضاعنا في قادم المباريات بإذن الله".

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لاعب العالمي اختتم: "الأمر ليس متعلقًا بكثرة المباريات، مع مرور اللقاءات سنعدل أوضاعنا، نحن فريق كبير، قد نتأخر لكننا نعرف متى نعود ونحافظ على النتيجة".

يذكر أن الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 29 في صدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الوحدة، بينما تجمد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.