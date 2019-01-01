5 قرارات للجنة الانضباط - تغريم النصر وإيقاف لاعب الفيصلي

القرارات شملت الجولة الأولى والثانية، بينما لم تُصدر أي عقوبات بالجولة الثالثة والرابعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قراراتها بشأن الجولات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

القرار الأول جاء بشأن الشكوى التي تقدم بها الحزم ضد قرارات الحكم البرتغالي لويس جودينهو، الذي أدار مباراة الفريق أمام التعاون، والتي طالب بها الحزم تصحيح قرارات الحكم وفقًا للائحة لجنة الانضباط.

وقررت اللجنة قبول الشكوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، موضحة أنه قرار قابل للاستئناف.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الأولى.

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القرار الثاني والثالث بشأن لقاء الوحدة وأبها بالجولة الثانية، حيث تأخر كلا الفريقين في النزول إلى أرض الملعب بين شوطي اللقاء، وهو ما يخالف المادة 62.

وتم إلزام كلا الناديين بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف.

رابع القرارات بشأن مواجهة الشباب والفيصلي، ضمن الجولة الثانية، حيث تم تغريم أحمد أشرف؛ لاعب الفيصلي، 10 آلاف ريال، مع إيقافه لمباراة واحدة، نظرًا لتعرضه للطرد في اللقاء لاستخدام القوة المفرطة، في قرار غير قابل للاستئناف.

أما خامس القرارات وآخرها، فتم به تغريم النصر 10 آلاف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، لتأخر تسليم قائمة مباراة أمام الفتح، بالجولة الثانية.

يذكر أن الجولة الخامسة تنطلق غدًا الخميس، بمواجهتي الهلال أمام التعاون، وأبها أمام الاتفاق.