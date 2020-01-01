خالد الغنام: أجواء النصر تُساعد أي لاعب على النجاح

لاعب النصر الجديد يتحدث

أشاد خالد الغنام لاعب النصر الجديد والمنضم له خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير بالأجواء داخل الفريق واصفًا إياها بأنها تُساعد أي لاعب على النجاح، مؤكدًا جاهزيته التامة لخوض التدريبات الجماعية مع فريقه حين استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الغنام يتواجد حاليًا في منزله تنفيذًا لإجراء الحجر المنزلي الذي أقرته الحكومة السعودية ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد كشف لصحيفة الاقتصادية السعودية انه بدأ يُمارس التدريبات الرياضية المنزلية بمتابعة من طبيب النصر بازيل روبيرو.

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اللاعب الشاب كان قد تعرض لإصابة بتمزق عضلي في العضلة الخلفية، وقد أوضح للصحيفة السعودية أنه يُواصل تدريباته التأهيلية، مضيفًا "وضع لي طبيب النادي برنامجًا تدريبيًا تأهيليًا لممارسة التدريبات في المنزل، والتي تتركز على العضلات الخلفية، حيث أقوم بأدائها بشكل يومي دون انقطاع وعلى فترتين، الفترة الأولى صباحية تكون للجري في أحد الأماكن المخصصة للمشي في الخبر، والثانية خاصة بتدريبات برنامج طبيب النادي".

أضاف "حاليًا لا أعاني من أي إصابة ولله الحمد، وأصبحت جاهزًا للدخول في التدريبات الجماعية عند عودة النشاط الرياضي، لكن القرار بيد الجهاز الفني وطبيب النادي، فربما لديه برنامج تأهيلي خاص عند عودتنا للتدريبات".

وأتم الغنام تصريحاته قائلًا عن الأجواء في النصر " الأجواء تساعد أي لاعب على الانسجام بشكل سريع، والدعم الذي نحظى به من قبل رئيس النادي صفوان السويكت وعبد الرحمن الحلافي المشرف العام على الفريق يسهل علينا وتيرة العمل، ويجعل كل تركيزنا منصبًا على تقديم كل ما لدينا داخل أرضية الملعب".

"ولا أنسى الثقة التي نلتها من قبل المدرب البرتغالي فيتوريا منذ اليوم الأول من حضوري، حيث يساعدنا جميعًا من خلال توجيهاته ونصائحه. لا أستطيع وصف شعوري وأنا ألعب ومن خلفنا جماهير النصر التي تدعمنا، ومدرج عظيم يعد الوقود الحقيقي لنا، وبإذن الله سنسعدهم بتحقيق ما يريدونه".