خالد البلطان لن يغيب كثيرًا!

إدارة النصر قد تُصدم من جديد في قضية سيبا

يبدو أن خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب السعودي، لن يبتعد كثيرًا عن الملاعب كما كان يأمل البعض، على خلفية أزمته مع نادي النصر السعودي.

مسؤولو الليث الأبيض اتهموا حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، بالتلفظ بلفظ عنصري تجاه سيباستياو جونيور "سيبا"؛ لاعب الليث الأبيض، وتسبب ذلك في دخول خالد البلطان في مشادة كلامية مع مسؤولي العالمي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في 13 من فبراير الماضي.

ووقتها أصدرت وزارة الرياضة السعودية عقوبات جديدة تضمنت منع خالد البلطان من مزاولة أي نشاط رياضي ودخول النادي ومرافقة الفريق داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين كما أوقفت أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي حتى نهاية الموسم القادم 2021-2022، وذلك على إثر نشر فيديو لسيبا، عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر"، يتضمن اتهامات واضحة لمسؤولي النصر وتهديدات باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الإعلامي فهد المري، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بنسبة 90% سيتم رفع الإيقاف عن رئيس نادي الشباب خالد البلطان بعد مباراة الشباب والاتحاد القادمة".

بنسبة ٩٠ ٪



سيتم رفع الإيقاف عن رئيس نادي الشباب خالد البلطان بعد مباراة الشباب و الاتحاد القادمة . pic.twitter.com/3BbPziAORI — فهد المري (@fahadxalmarri) March 9, 2021

العميد يستضيف الليث الأبيض اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الليوث صدارة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، متفوقين بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيهم، فيما يأتي النمور في المركز الثالث بـ38 نقطة.

يذكر أن لجنة الانضباط كانت قد أعلنت براءة عبد الغني من العنصرية، لكنها عاقبته في واقعة أخرى رفقة البلطان وسيبا. (طالع العقوبات كاملة).