بعد قرار إيقافه .. الحنفوش يعود لإدارة المباريات بالدوري السعودي ويدير هذا اللقاء

الحكم الذي أثار الجدل خلال مواجهة النصر والشباب يعود

كلفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الإسباني تريساكو، حكم الساحة السعودي شكري الحنفوش، بإدارة إحدى المباريات في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحكم كان قد تم إيقافه في الجولة الرابعة، على إثر شكوى نادي النصر من أدائه خلال مواجهته أمام الشباب بالجولة الثالثة، والتي شهدت احتساب الهدف الأول لليوث، والتي اعترفت لجنة الحكام بأنه تسلل واضح.

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إيقاف الحنفوش تم رفعه بهذه الجولة، وتحمل أخطاء لقاء العالمي، حكم تقنية الفيديو، الذي أكد أن الهدف صحيح وأن لقطة التسلل غير واضحة، لتعلن لجنة الحكام استبعاده من المباريات خلال الفترة المقبلة لحين جاهزيته للعودة.

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وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن لجنة الحكام كلفت الحنفوش بإدارة مواجهة الرائد وأبها في الجولة الخامسة، التي ستنطلق غدًا الإثنين.

وأشارت الصحيفة أن محمد الهويش سيقود لقاء الأهلي أمام الشباب، وفيصل البلوي لإدارة مباراة الفيصلي والاتحاد.

وستشهد هذه الجولة طاقم تحكيم أجنبي وحيد، سيقود ديربي الرياض بين الهلال والنصر، على أن تعود الطواقم السعودية بالكامل في الجولة السادسة دون وجود أي أجنبي.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الشباب محتل الوصافة، أما الأهلي فيأتي ثالثًا بتسع نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز العاشر بخمس نقاط، والنصر المركز الـ13 بثلاث نقاط.