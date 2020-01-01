النصر يسعى لخطف أفضل مدافعي الشباب

النصر حاول سابقًا وسيعيد المحاولة

دخل النصر السعودي في أزمة كبيرة على صعيد خط دفاعه هذا الموسم بعد تعرض مدافعه عبد الله مادو للإصابة وغيابه عن اللعب منذ فبراير الماضي، وقد تواضع مستوى بدلائه وعدم قدرة أحدهم تعويضه بالشكل المناسب.

إدارة النصر بقيادة صفوان السويكت بدأت التخطيط منذ الآن لعلاج تلك الثغرة التي كلفت الفريق عددًا من النقاط المهمة في الدوري السعودي هذا الموسم وأبعدته عن الهلال في الصدارة بفارق 5 نقاط.

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صحيفة البلاد السعودية نقلت عن مصادر جزائرية قولها أن النصر يسعى لخط جمال بلعمري أفضل مدافعي فريق الشباب السعودي وأحد أفضل المدافعين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال الموسمين الأخيرين.

حامل لقب الدوري السعودي للموسم الماضي حاول التعاقد مع بلعمري في صيف 2019 وسوق الانتقالات الشتوية يناير 2020 لكن الشباب رفض التخلي عن المدافع صاحب الـ30 عامًا سواء للنصر أو لغيره من الأندية من داخل وخارج السعودية.