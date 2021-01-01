أخبار إيجابية وأخرى سلبية في معسكر النصر قبل مواجهة الشباب

قمة الجولة الـ18 من الدوري السعودي تجمع مساء اليوم النصر والشباب في مرسول بارك

اختتم النصر تدريباته استعدادًا لمواجهة الشباب في قمة الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء اليوم السبت على ملعب مرسول بارك في الرياض، وقد أدى اللاعبون مرانًا ترفيهيًا مساء أمس الجمعة لرغبة المدرب ألين هورفات تقليل الضغوطات ورفع الروح المعنوية.

وشارك سامي النجعي نجم وسط الفريق في المران بعدما حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، عقب ملازمته العيادة الطبية خلال اليومين الأخيرين نتيجة إصابته في العضلة الجانبية للفخذ خلال مواجهة الفتح الأخيرة.

وشهدت قائمة الفريق للمباراة أخبارًا إيجابية وأخرى سلبية، إذ استدعى المدرب هورفات الجناح عبد الفتاح عسيري وضمه لقائمة اللقاء للمرة الأولى منذ مواجهة الباطن في 21 ديسمبر الماضي، ويُتوقع أن يزج به خلال ديربي الرياض.

الأخبار السلبية تمثلت في عدم قدرة عبد الرحمن العبيد خوض المباراة بعد فشله في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها يوم أمس، إذ شعر بآلام في مفصل القدم في منتصف المران ليتم استبعاده من قائمة مباراة الشباب.