في بيان رسمي - مجلس السويكت يرفض الإساءة لسعود آل سويلم

آل سويلم يتعرض لمحاولات لتشويه صورته خلال الفترة الحالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، بيانًا رسميًا، لرفض الإساءة لأي من رموز العالمي، وأخص بالذكر سعود آل سويلم؛ رئيس النادي السابق.

آل سويلم يتعرض خلال الفترة الحالية لمحاولة لتشويه صورته وشكوك حول فترة رئاسته للنادي العاصمي، يأتي على رأسها تصريحات ماجد عبد الله؛ لاعب الفريق الأسبق، والذي أغفل دوره في التتويج بالدوري، مؤكدًا أنها جهود لاعبين فقط.

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وجاء في البيان: "يؤكد مجلس الإدارة برئاسة السويكت على كامل تقديره واحترامه لكل من عمل على خدمة الكيان في جميع حقباته التاريخية دون استثناء، مثمنًا جهودهم المبذولة في ذلك، كما يفخر بالعمل العظيم الذي قدمه الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم وفريق إدارة، والذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الكبير الاستثنائي وهو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

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وأضاف: "يرفض مجلس الإدارة بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحًا كان أو تصريحًا لكل من تشرف بخدمة الكيان".

البيان اختتم: "يدعو مجلس إدارة النادي إلى الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف والذي لا يمثل الوحدة المعروفة عن النادي، مؤكدًا ترحيبه بالجميع لمواصلة المسيرة نحو القمة بإذن الله".

بيان من مجلس إدارة نادي #النصر pic.twitter.com/KroJf4X6Iw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 3, 2019

يذكر أن السويكت تولى رئاسة النصر خلفًا لآل سويلم، بعد منافسة انتخابية مع نصر النصر وصالح الأطرم.