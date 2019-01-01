رسميًا - الحلافي مشرفًا على الكرة بالنصر السعودي

العضو الذهبي سيشرف على الكرة لفترة محددة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، تكليف عبد الرحمن الحلافي؛ العضو الذهبي بالنادي، بمهام الإشراف العام على الكرة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مجلس العالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يأتي الحين الانتهاء من كافة أعمال الاستلام والتسليم النظامية.

السويكت كان قد فاز برئاسة النادي العاصمي بعدما اكتسح منافسيه نصر النصر وصالح الأطرم بنسبة 99% تقريبًا.

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يذكر أن النصر يستعد لملاقاة الوحدة الإماراتي في الخامس من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، على أن يقام لقاء الإياب في 12 من الشهر نفسه، على ملعب آل نهيان.

كتيبة العالمي تأهلت لدور الـ16 محتلة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، جمعتها من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل مرة وحيدة وتلقي هزيمتين.

أما الفريق الإماراتي فصعد كأول المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في أربعة لقاءات، وتعادل وحيد وهزيمة وحيدة.