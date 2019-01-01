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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

النصر السعودي يعزي أحمد موسى بعد وفاة والدته

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أحمد موسى
أحمد موسى غادر إلى نيجيريا بسبب مرض والدته قبل وفاتها
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قدم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، باسمه وباسم جميع أعضاء المجلس وجماهير النادي، التعازي للنيجيري أحمد موسى، لاعب الفريق، بعد وفاة والدته.

أحمد موسى غادر إلى نيجيريا بعد موافقة الجهاز الفني، نظرًا للحالة الصحية الحرجة لوالدته، قبل أن تغادر عالمنا.

النصر نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعزي خلاله أحمد موسى بعد وفاة والدته.

أحمد موسى واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف النصر، منذ انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

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موسى شارك في 14 مباراة مع فريق النصر السعودي، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف، وصناعة 4 أهداف.

يُذكر أن أحمد موسى مازال في مرحلة التأهل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً مع الفريق في أحدى مباريات الدوري.

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