النصر السعودي يطلق باقة كن عالميًا

العالمي يوقع شراكة جديدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وقع نادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات المالكة لحقوق ليبارا موبايل، لمدة خمس سنوات.

الاتفاقية تم توقيعها في حضور سعود آل سويلم؛ رئيس العالمي، والرئيس التنفيذي للشركة وليد بن حمد الحركان.

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وتهدف الشراكة إلى تقديم باقة اتصال خاصة بالنصر تسمى "V mobile"، توفر عددًا من خدمات الاتصال والإنترنت ومحتوى حصري لجمهور العالمي، بجانب أنها ستوفر موارد مالية إضافية للنادي.

يذكر أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في كافة أندية الشرق الأوسط.

وتعتبر شركة اتحاد جوراء شركة عالمية حاصلة على جوائز عدة في تقديم المنتجات وخدمات عالية الجودة، حيث حصل على جائزة أفضل مشغل اتصالات افتراضي منذ عام 2015 حتى تاريخه.