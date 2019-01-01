النصر السعودي يطالب بتأجيل مشاركته في دوري الأبطال بسبب أمرابط

العالمي يأمل في موافقة الاتحاد الآسيوي على تأجيل انطلاق دور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يسعى النصر السعودي وراء تأجيل دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، للاستفادة من الوقت وإجراء بعض التغييرات في قائمته.

العالمي استهل مشواره في البطولة القارية بتلقي الهزيمة أمام الوصل الإماراتي بهدف نظيف، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خاطب أعضائه لاستطلاع آرائهم حول إمكانية تأجيل دور الـ16، لتزامنه مع انطلاقة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وهو ما يعني حرمان بعض الأندية من محترفيهم الأفارقة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن النصر وافق على التأجيل بناءً على رغبة البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، حيث يرغب في ضم المغربي نور الدين أمرابط إلى القائمة الآسيوية.

واستُبعد المغربي من قبل من القائمة الآسيوية، لعدم الاستفادة منه في دور الـ16، لوجوده مع منتخب بلاده في البطولة الأفريقية، قبل تفكير الاتحاد الآسيوي في التأجيل.

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يذكر أن النصر يلاقي ذوب آهان أصفهان الإيراني غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

العالمي يتذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى دون نقاط، بينما يتصدر الوصل بثلاث نقاط، ويتساوى الفريق الإيراني مع الزوراء العراقي بنقطة لكل منهما.