النصر يستعد لتجديد تعاقد عوض خميس

نادي النصر السعودي يستعد لتجديد تعاقد لاعبه عوض خميس خلال الأسابيع المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود رغبة داخل إدارة نادي النصر لتجديد تعاقد لاعبه عوض خميس خلال الفترة القادمة.

تأتي تلك الرغبة بالتجديد مع قرب اللاعب من نهاية عقده الحالي مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتسعى الإدارة لمنح اللاعب عقدًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الموسم الجديد وتنتهي في موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

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وكان اللاعب قد تسبب في أزمة من قبل عندما وقع للهلال في عام ٢٠١٧ عندما كان لاعبًا في صفوف النصر قبل أن يعود ويوقع للعالمي من جديد.

وتحرص إدارة النصر على فكرة الإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة نظرًا لأهميته الكبيرة للفريق وقدرته في اللعب بأكثر من مركز.

جدير بالذكر أن أن عوض خميس صاحب الـ ٣١ عامًا كان قد شارك في ٢٣ مباراة بالموسم الماضي مع النصر وسجل هدفًا وحيدًا في ١٧٠٠ دقيقة.