تذاكر مجانية من النصر لجماهيره لمصالحتها

مجلس السويكت يحاول إصلاح ما أفسده الإخفاق الآسيوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يسعى مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، لمصالحة جماهيره من خلال لقاء الحزم، بعد الإخفاق الآسيوي.

العالمي ودع دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إياب ربع النهائي، رغم أنه كان منتصرًا في الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد.

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وأعلن مجلس السويكت تكفله بكافة تذاكر الواجهة والعائلات والدرجة الأولى، في لقاء الحزم.

وكتب الحساب الرسمي للنادي العاصمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقديرًا لدور جماهير العالمي في دعمها ومساندتها للفريق، تكفلت إدارة النادي بكافة تذاكر مباراة النصر والحزم؛ الواجهة والعائلات والدرجة والأولى"، ناشرًا موقع إلكتروني للحصول على التذاكر.

تقديراً لدور جماهير العالمي في دعمها ومساندتها للفريق

تكفلت إدارة النادي بكافة تذاكر مباراة #النصر_الحزم “الواجهة والعائلات والدرجة الأولى" والتي ستقام الجمعة في استاد الملك فهد الدولي

وبإمكان جماهير #العالمي الحصول على التذاكر من خلال الرابطhttps://t.co/2HCB4pmeJE — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2019

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والثلث، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر يقتسم صدارة جدول الترتيب برصيد سبع نقاط مع الهلال، بينما يأتي الحزم في المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.