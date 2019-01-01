لاستعادة الروح - النصر يقترح على فيتوريا إقامة معسكرًا

النصر يسعى لاستعادة الروح المعنوية لدى اللاعبين

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

اقترحت إدارة نادي النصر، على المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، تنظيم معسكرًا خارجيًا، في مدينة جبل علي الإماراتية، خلال فترة التوقف المقبلة.

وتشهد الفترة القادمة بداية من يوم الأثنين المقبل، توقفًا دوليًا، لارتباط منتخب السعودية بمبارتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن رغبة إدارة النصر لتجديد الروح المعنوية لدى الفريق، ورفع معدلات اللاعبين اللياقية.

النصر عانى خلال الفترة الماضية من انخفاض مستوى الفريق، وأيضًا تذبذب نتائجه، على المستوى المحلي والآسيوي.

تشافي: لم أتوقع ما حدث أمام الهلال ولن نستسلم

فكرة إدارة النصر لاقت قبول فيتوريا، مشترطًا عدم فدان عددًا كبيرًا من اللاعبين، لمصلحة المنتخبات خلال فترة المعسكر الذي سيقام بالإمارات.

وكان النصر قد خاض معسكرًا قبل بداية الموسم، دام لمدة 18 يومًا فقط، وهو ما جعل إدارة النادي تفكر في إقامة معسكر حاليًا.