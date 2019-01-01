النصر يبدأ الاستعداد للسد القطري بدون حمد الله والغنام

النصر يبدأ استعداده لمواجهة السد القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

منح المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر السعودي، الثنائي سلطان الغنام والمغربي عبد الرزاق حمد الله، راحة من تدريبات الفريق استعدادًا للسد القطري.

النصر يستعد لمواجهة السد مساء يوم الأثنين المقبل، في ذهاب دور الربع نهائي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وشهدت تدريبات فريق النصر، غياب سلطان الغنام، وعبد الرزاق حمد الله، بعد قرار روي فيتوريا بإراحتهما، قبل مواجهة السد.

روي فيتوريا كان قد قام باستبدال حمد الله والغنام خلال مباراة النصر أمام ضمك، والتي فاز بها بهدفين دون رد، في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

مدرب النصر حرص على الكشف عن ملاحظاته الفنية حول مباراة ضمك، قبل مواجهة السد القطري بدوري أبطال آسيا.

واكتفى اللاعبين الذين شاركوا في تدريبات النصر، بالجري حول الملعب، ثم التوجه نحو غرفة "الجاكوزي".