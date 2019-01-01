تقارير: النصر السعودي يفاوض الترجي التونسي لضم البلايلي

هل يضم النصر السعودي يوسف البلايلي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

بدأت إدارة نادي النصر، في مفاوضة نادي الترجي التونسي، من أجل التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البلايلي شارك مع منتخب الجزائر، في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر الصيف الجاري.

وأشارت صحيف "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة نادي النصر، دخلت في مفاوضات مع الترجي، للحصول على خدمات يوسف البلايلي.

ويسعى النصر لتدعيم صفوفه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بنهاية شهر أغسطس الحالي.

يوسف البلايلي قدم مستويات طيبة مع الترجي، حيث توج معه ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى تتويجه بكأس أمم إفريقيا مع الجزائر.