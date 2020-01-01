عبد الرحمن العبيد: مواجهة السد ممتعة لكننا افتقدنا التسديد

لاعب النصر الأفضل في مواجهة السد باختيار الاتحاد الآسيوي

يرى عبد الرحمن العبيد؛ لاعب النصر السعودي، أن فريقه عابه عدم التسديد من خارج منطقة الجزاء خلال مواجهة السد القطري، متمنيًا أن يكون هدفه بداية خير للفترة المقبلة.

العالمي حقق التعادل أمام الزعيم بثنائية لكل منهما، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سجل عبد الرزاق حمد الله وعبد الرحمن العبيد لأصحاب الأرض، وأحرز بغداد بونجاح وحسن الهيدوس ثنائية الفريق القطري. (طالع تقرير المباراة)

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وقال أفضل لاعب في المباراة باختيار الاتحاد الآسيوي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله على نتيجة اليوم، كنا نطمح للخروج بالثلاث نقاط في أولى مبارياتنا، لكن الحمد لله".

وأضاف: "كانت مباراة ممتعة، الرتم عالٍ والفريقان يرغبان في الفوز، لكن نحن كنا نفتقد للتسديد من خارج منطقة الجزاء، وهذا من أكثر الحلول التي كنا نفتقدها".

وعن هدفه في اللقاء: "هذا هدفي الأول مع النصر، وبإذن الله يكون بداية خير، فهو شعور جميل جدًا، لأنني منذ فترة مع النصر ولم أسجل أي هدف، وأتمنى أن يكون هذا الهدف فرصة لنا لتكرار التسديد".

يذكر أن التعادل منح الفريقين نقطة وحيدة، ليقتسما وصافة المجموعة الرابعة، خلف سباهان أصفهان الإيراني المتصدر بثلاث نقاط، بينما يحل العين الإماراتي أخيرًا دون أي نقاط.