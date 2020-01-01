فيتوريا: لا نريد تذكر مواجهة السد بالعام الماضي ولن نغير من طريقتنا من أجل الخصم

مدرب النصر يتحدث عن أهمية مواجهة زعيم قطر رغم حسم التأهل

رفض البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، الحديث عن ذكريات فريقه السيئة خلال مواجهة السد القطري بالعام الماضي، مؤكدًا أن فريقه يعلم قدرات المنافس جيدًا وسيقدم مباراة مميزة.

العالمي يلاقي الزعيم القطري غدًا الإثنين، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق القطري قد أطاح بكتيبة فيتوريا العام الماضي من دور ربع النهائي، بعد هزيمته برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي بحسب ما نقل الموقع الرسمي لناديه: "أمامنا مهمة جديدة ومباراة مختلفة بين فريقين يمتلكون للإمكانيات، السد لم يتأهل حتى الآن، لكننا تأهلنا وطموحنا لا زال نفسه وهو الفوز فقط، إذ نرغب في تكملة سلسلة الفوز، لإثبات وجود ثقافة الفوز عند فريقنا، وإن كانت المباراة ستكون صعبة، لكن النصر جيد وسنقدم مباراة مميزة".

وأضاف: "السد يمتلك إمكانيات جماعية وفردية جيدة، نعلم ذلك تمامًا ومستعدون له، نحن جهزنا فريقنا من قبل، ورؤيتنا لا تتغير بحسب المنافس كثيرًا، بالتأكيد سنعمل على السيطرة على مجريات المباراة، لكن لا يمكن أن نغير تكتيكًا كاملًا من أجل اللعب أمام خصم معين".

المدرب البرتغالي تابع: "لاعبو النصر يعرفون ما عليهم تمامًا، ينتظرنا خضم جيد جدًا، والسد كذلك يعرف أننا فريق قوي جدًا، لا أريد الحديث عن مباراة الموسم الماضي، أعتقد أننا حاليًا أمام فريقين جيدين، وسنلعب من أجل الفوز فقط".

من جانبه، علق عبد الرحمن الدوسري؛ لاعب العالمي، عن المباراة في المؤتمر نفسه، قائلًا: "صحيح أننا تأهلنا، لكن الفريق الكبير يجب أن يتأهل وهو محافظًا على صدارته ومحققًا للانتصارات المتتالية، نحن لم ننته بعد من دور المجموعات، وما زال أمامنا مباراتين نريد الفوز بهما".

واختتم: "النصر يملك هجوم مميز جدًا، كما يشاهد الجميع هناك إضافات كبيرة محلية للفريق، وبإذن الله سيستفيد الفريق من وجودها".

العالمي حسم تأهله للدور المقبل بحصد عشر نقاط من أربع مباريات، تصدر بهم المجموعة الرابعة، فيما يحل السد ثانيًا بثماني نقاط، ثم سباهان أصفهان الإيراني بثلاث نقاط، وأخيرًا العين الإماراتي بنقطة وحيدة.