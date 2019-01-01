صحيفة | فيتوريا يستبعد مايكون من القائمة الآسيوية ويُفاضل بين اسمين لتعويضه

الفريق يستعد لمواجهة السد القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن روي فيتوريا المدير الفني للنصر قرر استبعاد المدافع البرازيلي مايكون من قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا.

ويستعد النصر لمواجهة السد في ذهاب ربع نهائي البطولة يوم الـ26 من أغسطس الجاري، ولديه فرصة حاليًا لإجراء تعديلات على قائمته الآسيوية.

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وكان فيتوريا قد ضم الرباعي براد جونز وجوليانو ومايكون وعبد الرزاق حمدالله للقائمة الآسيوية قبل مواجهة ثمن النهائي أمام الوحدة الإماراتي.

وحسب الصحيفة، فقد قرر المدرب البرتغالي التضحية بالمدافع البرازيلي، ويُفاضل حاليًا بين الثنائي بيتروس ونور الدين أمرابط لااختيار أحدهما لتسجيله في القائمة القارية.

ومن المتوقع أن يحسم فيتوريا قراره النهائي مساء غدٍ الإثنين ليتم تقديم القائمة رسميًا للاتحاد الآسيوي يوم الثلاثاء القادم.

وأشارت الصحيفة لوجود فرصة كبيرة لدى الجناح المغربي في الانضمام للقائمة، خاصة بعدما اتضحت حاجة الفريق له خلال مواجهة الفريق الإماراتي.

وبهذا سيواصل أحمد موسى غيابه عن اللعب في آسيا رغم الضجة التي صاحبت انضمامه لبطل السعودية في الصيف الماضي.

يُذكر أن النصر سيفتتح مشواره في الدوري السعودي يوم الخميس القادم بمواجهة ضمك الصاعد حديثًا للبطولة.