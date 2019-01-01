دوري أبطال آسيا

النصر يكشف عن تيفو مواجهة السد "الجحيم"

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جمهور الشمس يستعد للقاء بتيفو خاص
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

كشف مجلس جماهير النصر السعودي عن التيفو الخاص به، خلال مواجهة السد القطري بدوري أبطال آسيا.

الفريقان من المقرر أن يلتقيا في تمام الساعة التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن ذهاب دور ربع النهائي.

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وأعلن جمهور الشمس الانتهاء من التيفو فجر اليوم، حيث من المقرر أن يحمل رسالة "جحيم النصر".

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من جانبه، علق الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على التيفو: "من الواضح أننا موعودون بليلة لا تُنسى في استاد الملك فهد".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 16 من سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد.

وكان السد قد تأهل لربع النهائي بعد التغلب على الدحيل القطري برباعية مقابل هدفين ذهابًا وإيابًا.

بينما جاء تأهل النصر على حساب الوحدة الإماراتي بهزيمته برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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