أمرابط يطالب بزيادة الأجانب في آسيا ويناشد جمهور النصر

المغربي انضم حديثًا لقائمة العالمي الآسيوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، الاتحاد الآسيوي بضرورة السماح للأندية بمشاركة كافة اللاعبين الأجانب في دوري الأبطال، مؤكدًا أنها خطوة ستزيد من قوة المنافسة.

المغربي انضم حديثًا إلى قائمة العالمي الآسيوية بداية من ربع النهائي، على حساب البرازيلي بيريرا، الذي قرر البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني، استبعاده.

ويواجه النصر غدًا الإثنين، السد القطري، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت المملكة، في لقاء ذهاب ربع النهائي.

وقال أمرابط، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لدينا مباراة كبيرة غدًا وبطولة كبيرة، نحتاج للنتيجة، خاصةً وأننا على أرضنا، سأحاول تقديم أفضل ما لدي دائمًا كما أنا دائمًا".

فيتوريا: كنا نحتاج لوقت أكبر قبل مواجهة السد وموقف حمد الله لم يتحدد

وأضاف: "إذا كنا نقارن بطولة آسيا بالبطولة الأوروبية، فيجب أن يتم فتح عدد اللاعبين الأجانب، هناك نرى نادٍ إنجليزي ولديه لاعب إنجليزي واحد فقط، ففتح عدد اللاعبين الأجانب يزيد البطولة قوة بكل تأكيد مثل كافة البطولات الأوروبية".

المغربي تابع: "زيادة الأجانب لا يعني اختفاء اللاعب السعودي، في النصر لدينا مواهب سعودية مميزة قادرة حتى ولو كان خيار الأجانب مفتوحًا، سيكون هناك أكثر من خمسة لاعبين سعوديين يشاركون بشكل أساسي".

واختتم موجهًا رسالته للجماهير: "غدًا نحتاج لجمهورنا، فقد شاهدت صورًا للجماهير في بطولات آسيا السنوات الماضية، وشاهدت المدرجات مليئة وترسم أجمل الصور، أقول للجماهير من السهل أن تشاهد مباراة من المنزل، لكننا نحتاجك معنا، من اليوم الأول لي هنا أحببت الجماهير وأحبوني وهم يعنون لي الكثير".

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 16 من سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد.