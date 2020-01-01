فيديو - لا خلافات بين عبد الرزاق حمد الله وعز الدين دوخة

لقاء الذهاب انتهى بخلاف على عكس ما حدث في بداية لقاء الإياب

أثبت المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، والجزائري عز الدين دوخة؛ حارس مرمى الرائد، للجميع عدم وجود أي خلافات بينهما، قبل مواجهة الفريقين.

العالمي يستضيف الرائد حاليًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأثناء وجود لاعبي الفريقين في الممر المؤدي للملعب، تعانق حمد الله مع دوخة وتبادلا المزح، ليتأكد أن ما حدث في مباراة الذهاب لم تكن سوى نرفزة ملعب.

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في لقاء الذهاب، وبالدقائق الأخيرة انفعل الحارس الجزائري على المهاجم المغربي وزميله نور الدين أمرابط، مطالبًا الحكم بإشهار الكارت الأحمر في وجه الأخير.

وأكد دوخة وقتها عقب نهاية اللقاء، عدم وجود أي مشكلة له مع الثنائي، وأن انفعاله كان على الحكم لعدم إشهاره الكارت الأحمر لأمرابط، معتذرًا للثنائي. (طالع تصريحاته)

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق تسع نقاط عن الصدارة، ولا يزال لم ينته مباراة هذه الجولة، بينما يأتي الرائد في المركز السابع برصيد 32 نقطة.