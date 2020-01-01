أخبار النصر | تقليص الرواتب يُهدد بقاء إمرابط ومختار علي غير نادم على تشيلسي

أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة 3 إبريل

يُواصل نجوم النصر تدريباتهم المنزلية استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة 3 إبريل 2020 ...

مختار علي : الرحيل عن تشيلسي قرار صحيح وأفضل خيار العودة للدوري السعودي

أكد مختار علي، لاعب فريق الكرة بنادي النصر ومنتخب الشباب، أنه لم يندم على اتخاذ قراره بالرحيل عن نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح إنه لو كان قد استمر في فريق تشيلسي تحت 23 عامًا، لما كان سيتطور بشكل سريع من ناحية الأداء، وأنه لم يكن مستعدًا للفريق الأول.

وتابع علي بأنه لم ينل فرصة اللعب في فريق فيتسي، ونظر إلى خياراته وفكر في مسيرته الدولية، وكان أفضل خيار بالنسبة إليه هو الانتقال إلى الدوري السعودي.

تماثل ثلاثي النصر المُصاب للشفاء

تماثل عدد من لاعبي النصر المصابين للشفاء خلال فترة التوقف الإجبارية ومن أبرزهم لاعب المحور الدفاعي عبد الله الخيبري الذي تغيب عن تمثيل فريقه قرابة الشهر والنصف بسبب تمدد في الأربطة، كما تماثل الثنائي المدافع الأيسر عبد الرحمن العبيد ولاعب الوسط الشاب خالد الغنام للشفاء من الإصابات العضلية التي لحقت بهما في آخر لقاء خاضه الفريق قبل فترة التوقف أمام الرائد في 11 من شهر مارس الماضي، والذي انتهى بفوز النصر برباعية مقابل هدف.

وتسلم الثلاثي أجهزة تدريبات منزلية خاصة من الجهازين الطبي والفني، وذلك من أجل إعدادهم بشكل جيد.

تقليص الرواتب يُهدد بقاء نور الدين أمرابط

كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي النصر سيواجه أزمة حال تفعيل قرارات تخفيض الرواتب مع اللاعبين نور الدين إمرابط وعبدالرزاق حمد الله، عطفاً على مستوياتهما العالية مع الفريق .

وقالت صحيفة ”le360“ المغربية عن وجود رغبة لدى الأندية السعودية في تخفيض رواتب لاعبيها المحترفين؛ بسبب الأزمة المادية التي تعاني منها الأندية نتيجة جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة إن لاعب مثل نور الدين إمرابط كان من الأساس يطالب بزيادة راتبه بدءاً من الموسم القادم، خصوصاً أن عقده شارف على الانتهاء ويرغب في تعديل وضعه لضمان الاستمرار مع الفريق.

عملية جراحية نجاحة لعبدالله مادو

أعلن نادي النصر أمس الخميس، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها عبدالله مادو، مدافع الفريق للتعافي من إصابته.

و أجرى “مادو” عملية تنظيف الركبة، لدى الدكتور سالم الزهراني، بعد أن خضع لفحوصات طبية أول أمس، ومن المتوقع أن يحتاج لمدة شهر من أجل العودة والدخول في التدريبات الجماعية لفريق النصر، والجاهزية التامة للمشاركة في المباريات.

إدارة النصر تفتح باب المفاوضات لتجديد عقد فيتوريا

قالت تقارير صحفية محلية أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت قطعت شوطًا كبيرًا من أجل حسم تجديد عقد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن المفاوضات بين إدارة العالمي والمدرب لتجديد العقد موسمين مُقبلين.

جماهير النصر تطلب معاقبة عبدالرحمن الدوسري

عبرت جماهير نادي النصر عن عدم رضاها على ما نشره اللاعب عبدالرحمن الدوسري، وذلك بعدما قام الأخير بنشر مقطع فيديو وهو يقوم بالرقص خلال التدريبات المنزلية، وهو ما اعتبره مجموعة من الجماهير إنه أمر مُخالف ويستحق العقاب عليه.

تيسير الجاسم مطلوب في النصر

اقترب تيسير الجاسم من مغادرة نادي النصر الكويتي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأفادت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط تيسير الجاسم لدعم وسط الفريق.

فيتوريا يواصل متابعة اللاعبين

واصل الجهاز الفني بنادي النصر تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا متابعة اللاعبين عن بُعد، ويستهدف ذلك تزويد البرنامج اللياقي والتدريبات اليومية للاعبين، وأكد اللاعبين على التزامهم بالبرامج المُعد مُسبقًا.

عمر هوساوي يبدأ تدريباته المنزلية

أفادت صحيفة الرياضية أن قائد دفاع النصر "عمر هوساوي" بات في المرحلة الأخيرة من التعافي من إصابة الكسر الإجهادي التي أجبرته على خوض عملية جراحية وأبعدته عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع السعودي سيبدأ تدريباته المنزلية في مطلع الأسبوع القادم.

حمزة إدريس يُعلق على كسر حمدالله لرقمه التاريخي في الدوري السعودي

حل حمزة إدريس مهاجم الاتحاد السابق وأحد أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم السعودية ضيفًا على المعلق الإماراتي عامر عبد الله ضمن فقرته اليومية على تويتر "خليك في البيت"، ولم يُفوت الحديث عن كسر رقمه التاريخي في الدوري السعودي بواسطة عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر.

نجم الاتحاد السابق أكد في حواره أن الأمر لا يُهمه أبدًا واصفًا الأرقام القياسية بأنها وُجدت لتُحطم في المستقبل.التفاصيل هنا

جوزيف دي سوزا: أساعد جروهي وأتبادل الخبرات مع جوليانو

قال جوزيف، خلال تصريحات نقلتها صحيفة الاقتصادية "الأهلي غريم تقليدي للاتحاد، لكن انتقال حارس المرمى جروهي للاتحاد لم يؤثر على صداقتنا، فقد تزاملنا في البرازيل في نادي جريميو، قبل أن نفترق في السعودية، وإلى الآن عائلاتنا تتواصل على الدوام لوجودنا معًا في جدة، وأنا في بداية مشواره في الاتحاد قدمت له مساعدات كثيرة".

وأضاف: "هناك أيضًا علاقة جيدة بيني وبين مواطني جوليانو لاعب النصر، فمن قبل لعبنا سويًا في فنربخشة التركي قبل المجئ للمملكة، ونلتقي من حين إلى آخر سواء في المباريات أو المطارات، ونتبادل الخبرات، فهو أمر جيد". التفاصيل هنا

النصر رفض التعاقد مع أنتونيو كونتي

كشف الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أن إدارة النصر بقيادة سعود آل سويلم دخلت في مفاوضات مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي أواخر عام 2018 لقيادة الفريق الأول في النادي.

وأوضح المريسل أن آل سويلم انسحب من المفاوضات مع كونتي في اللحظة الأخيرة لأنه وجده لا يُناسب الفريق وخططه وأفكاره في الوقت الحالي، إذ كانت الرغبة في التعاقد مع مدرب يُجيد العمل مع المواهب الشابة ويمنحهم الفرص الجيدة وهو ما لا يتوفر في المدرب الإيطالي الذي يعمل مع إنتر حاليًا.

هل ينضم فيجولي للنصر؟

كشفت تقرير لصحيفة "DZ FOOT" الجزائرية عن موقف سفيان فيجولي؛ محترف جلطة سراي التركي، من الانضمام للنصر في نهاية الموسم الحالي، حيث أوضحت أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن الدوري التركي، وإن كان سيحدث فإنه سيواصل مسيرته بالملاعب الأوروبية.

موافقة مشروطة - فيتوريا يملي شروطه على النصر للتجديد

رحب البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، بتجديد عقده مع العالمي لموسم آخر بصورة مبدئية، بعدما كان متمسكًا بالرفض خلال الفترة الماضية، لكن وضع عدة شروط. ( طالع التفاصيل )

عبد الرزاق حمد الله تحت أنظار 3 مدربين

رفع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، شعار "لا تهاون" خلال فترة التوقف الحالية، مستعدًا بكل قوة لاستئناف المنافسات في أي وقت. ( طالع التفاصيل )

بيتروس يشيد بتعامل السعودية مع تفشي فيروس كورونا

تحدث البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر عن تعامل السعودية مع تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وأكد لاعب النصر أن السعودية تميزت بالأمن والأمان خلال الأيام الأخيرة، وعائلته سعيدة في مدينة الرياض خاصًة بتوافر كل شيء هنا.