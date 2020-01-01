أخبار النصر اليوم | موافقة جلطة سراي والرد على سامي الجابر

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 10 مايو 2020 ...

جلطة سراي يُوافق على بيع لاعبه للنصر مقابل 3 ملايين يورو

كشفت صحيفة تاكفيم عن نجاح إدارة النصر السعودي بقيادة صفوان السويكت في التوصل لاتفاق مع نظيرتها في جلطة سراي على انتقال مدافع الفريق مايكون بيريرا نهائيًا للفريق السعودي.

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المدافع صاحب الـ31 عامًا يلعب مع النصر معارًا من ناديه التركي منذ يناير 2019، وقد ساعده على الفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ويُقدم أداءً ثابتًا ورائعًا هذا الموسم. " اقرأ التفاصيل "

ما هي قصة شعار النصر؟ ولماذا يرتدي الفريق اللونين الأصفر والأزرق؟

تأسس نادي النصر في السعودية عام 1955 ميلاديًا الموافق 1375 هجريًا، وكان في البداية نادي للهواة حتى عام 1960 عندما تم تسجيله في الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

تمكن فريق كرة القدم بالنادي من تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية والأرقام القياسية على مدار تاريخه، وحصد العديد من البطولات على الصعيد المحلي والعربي والآسيوي، حيث حصد حتى اليوم 25 بطولة رسمية، و43 بطولة بين ودية ورسمية. " اقرأ التفاصيل "

النصر يرد على تصريحات سامي الجابر

أثار سامي الجابر الجدل، بعدما قال خلال تصريحات صحفية أن نادي النصر ليس منافسًا للهلال، والفارق بينهما "سنين ضوئية"، والمنافس الحقيقي هو الاتحاد.

سعود الصرامي المتحدث الرسمي لنادي النصر، رد على تصريحات الجابر، عبر صحيفة "الرياضية" السعودية، حيث قال: "الذي شاهدناه وسمعناه أنه حاول تصدير قضية الـ 170 مليون ريال المفقودة، والتي أخرجته من أجواء الحوار وأدخلته وبوضوح في دائرة الإرتباك، لدرجة الإكثار من شرب الماء وطلب الفاصل الإعلاني".

وتابع: "أقحم اسم النادي في حديثه التلفزيوني دون سبب، حتى المذيع قال له سؤالي عن الـ170 مليونًا وأنت تتحدث عن النصر، بالطبع نرفض كمسؤولين نصراويين هذا، ونؤكد أن كبير العاصمة سيتصدى برجاله وجمهوره لأي محاولة تمس سمعة أو مكانة نادينا العملاق".

وواصل: "أنديتنا ومنتخباتنا استفادت وفي الألعاب كافة من المواهب والقدرات الآتية من جازان والأحساء، ويكفي أن أذكّر الجابر بأن صاحب أول ميدالية أولمبية سعودية هو هادي صوعان ابن منطقة جازان، بتحقيقه فضية في أولمبياد سيدني 2000".

واختتم: "أما الأحساء فهي التي أنتجت فريقاً مثل الفتح الذي حقق الدوري والسوبر وبجدارة قبل أعوام قليلة".

لاعب النصر يطير إلى لندن

سافر مختار علي لاعب فريق نادي النصر، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، من اجل التواجد بجانب أسرته، لحين عودة النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية.

واشترطت إدارة النصر على أي لاعب يرغب في الخروج، الحصول على موافقة خطية من هاني الداود، مدير الفئات السنية، أو عايض القحطاني مدير الفريق الأول، وأوضحت الإدارة أن القرار يشمل اللاعبين المحترفين والهواة.