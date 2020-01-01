أخبار النصر اليوم | عقوبات شكوى جوليانو، وإجراء "المسحة الطبية" للجميع

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 ...

أحمد الأمير يُحذر النصر من شكوى جوليانو

حذر أحمد الأمير المحامي المختص بالنزاعات الرياضية إدارة النصر من التساهل في شكوى جوليانو، إذ أكد أنه قد ينتج عنها عقوبات كبيرة بحق النادي قد تصل إلى الحرمان من تسجيل لاعبين جدد.

#جوليانو #للتوضيح



1️⃣



- #جوليانو ابلغ ناديه بخطاب كتابي بضرورة دفع مستحقاته المالية المتأخرة خلال ١٥ يوم



- وذلك اجراء قانوني يتبع في حال تم تأخير المستحقات المالية على الأقل لشهرين من قبل الاندية



- إذا لم يستلم #جوليانو خلال الفترة المحددة يحق له انهاء عقده ويصبح لاعب حر — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) June 22, 2020

النصر يُجري فحص "المسحة الطبية" استعدادًا لعودة الدوري السعودي

خضع لاعبو النصر وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملون في النادي يوم أمس الإثنين لفحوصات "المسحة الطبية" الخاصة باكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدًا لعودة التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

استعداداً للعودة من جديد إلى التدريبات 🤩 #النصر يجري مسحة طبية على كافة اللاعبين والأجهزة الإدارية والطبية والعاملين في النادي 🙏 #فيديو_النصر 🎥 || pic.twitter.com/WwP0hdg70c — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 22, 2020

فواز القرني: بالأرقام، حمدالله أفضل مهاجم في الدوري السعودي

حارس مرمى الاتحاد فواز القرني وخلال حوار صحفي أكد أن عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر وبالأرقام هو أفضل مهاجمي الدوري السعودي، لكنه اختار لاعبًا آخر هو المفضل لديه. التفاصيل هنا

رسميًا | أولى صفقاته الصيفية .. النصر يتعاقد مع نجم منتخب الشباب