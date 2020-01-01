أخبار النصر اليوم | 3 مفاجآت وحقائق لا تعرفها عن أحمد موسى

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 ...

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جمال بلعمري يتحرك لفسخ تعاقده مع الشباب وترقب من الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن رغبة اللاعب جمال بلعمري في فسخ تعاقده مع نادي الشباب السعودي على خلفية الأزمات بينه وبين إدارة النادي. ( طالع التفاصيل )

فيتوريا يُحدد لإدارة النصر صفقتين من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن تخطيط المدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي، لعقد صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ( طالع التفاصيل )

3 مفاجآت سارة لجمهور النصر

زف الإعلامي خالد الرشيد بشرات سارة إلى جمهور النصر السعودي، مطمئنًا إياهم على وضع فريقهم ومصير لاعبيه المحترفين. ( طالع التفاصيل )

نصير النساء ومسجون سابق .. حقائق قد لا تعرفها عن أحمد موسى

نطلعكم على بعض الحقائق التي قد لا يعلمها الجمهور عن أحمد موسى. ( طالع التفاصيل )

الهلال يتصدر ومركز مفاجئ للاتحاد .. أكثر الفرق جمعًا للنقاط في العقد الأخير

نستعرض اليوم قائمة أندية الدوري السعودي حسب عدد النقاط التي جمعتها خلال تلك المواسم العشرة وقبل انطلاق الموسم الجاري، وقد شهدت وجود الزعيم في الصدارة ومركز مفاجئ ومخيب للاتحاد. ( طالع التفاصيل )

الأهلي يُفاضل بين 5 مدافعين وأمير مرتضى يتوعد .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 10 يونيو